Житель Крыма предстанет перед судом за попытку изнасилования

Житель крымской Феодосии предстанет перед судом за ограбление девушки и попытку изнасилования. Об этом в среду, 2 ноября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошел в конце августа в поселке Приморский.

«Увидел ранее незнакомую девушку 2004 года рождения, потащил ее в сторону зарослей камыша, где совершил в отношении последней преступления сексуального характера. Он же, угрожая, похитил принадлежащую ей сумку и телефон», — рассказали в ведомстве.

Возбуждены уголовные дела по статьям 132 («Иные действия сексуального характера»), 30 – 131 («Покушение на изнасилование») и 161 («Грабеж») УК России.

Дело рассмотрит Феодосийский городской суд.

28 августа в поселке Новоомский Омской области мужчина изнасиловал девятилетнюю девочку и выбил ей все зубы. По данным следствия, он обманом завлек ребенка на пустырь, где и надругался над девочкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Педофил был арестован.