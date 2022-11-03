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Стоматолог перечислил улучшающие здоровье зубов продукты

Стоматолог Муссуров посоветовал употреблять орехи и зелень для здоровье зубов
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Фото: TASS/picture alliance/Hauke-Christian Dittrich
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Стоматолог Иван Муссуров заявил, что здоровье зубов в значительной степени зависит от того, чем именно питается человек.

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В беседе с Pravda.Ru в среду, 2 ноября, специалист рассказал, что для поддержания полости рта в хорошем состоянии стоит есть рыбу и морепродукты, поскольку они — источник полезных микроэлементов.

Помимо этого, в указанных продуктах содержится много фтора и кальция, препятствующих развитию зубного налета, отмечает телеканал «360».

Кроме того, можно добавить в рацион орехи, зелень и морковь, потому что они помогают избавиться от зубного налета.

Специалист отметил, что куриные и перепелиные яйца оптимально сочетают в себе необходимое содержание белков, жиров и углеводов, что полезно не только для здоровья зубов, но и для всего организма в целом.

Врач указал на то, что жесткие фрукты и овощи обеспечивают деснам массаж, очищают зубную эмаль, а также способствуют выделению слюны, пишет RT. Специалист также отнес к полезным продуктам свеклу, яблоки и огурцы.

Кроме того, Муссуров подчеркнул, что сладости не всегда вредны. К примеру, мед и ягоды являются натуральными продуктами, которые должны присутствовать в рационе каждого человека.

26 октября стоматолог Владимир Лосев рассказал об опасности зубных щеток. По его словам, старая зубная щетка может стать источником инфекции, оставшиеся на ней микроорганизмы и вирусы могут стать причиной воспаления слизистой или препятствовать полному выздоровлению, переводя инфекцию в разряд хронических.

Врач подчеркнул, что зубную щетку необходимо менять раз в 2–3 месяца, пишет НСН.

25 октября эксперт в сфере стоматологии, генеральный директор XGate Dental Russia Михаил Азатьян рассказал «Известиям», в чем особенность ультразвуковых зубных щеток и кому они подходят.

К числу плюсов ультразвуковой щетки специалист отнес обезболивающий эффект, предотвращение воспаления десен, разрушение бактерий и зубного налета, очищение зубов за счет глубокого проникания в труднодоступные места ротовой полости, а также полное антибактериальное действие.

Пользоваться ультразвуковой щеткой он порекомендовал пациентам с брекетами, зубными протезами и диагнозом «пародонтоз».

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