Чавушоглу и Лавров обсудили по телефону ситуацию вокруг «зернового коридора»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД РФ Сергей Лавров провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг «зернового коридора». Об этом 2 ноября сообщил МИД Турции.

«Сегодня (2 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе беседы были обсуждены последние события в «зерновом коридоре», — сказано в сообщении.

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