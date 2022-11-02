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Летние веранды в Москве разберут до 15 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве до 15 ноября летние веранды разберут и вывезут на хранение. Об этом в среду, 2 ноября, сообщила пресс-служба столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости.

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«По окончании сезона летние веранды должны быть разобраны. На демонтаж конструкций отводится две недели — до 15 ноября летние кафе должны быть убраны до следующего сезона» — приводит агентство городских новостей «Москва» слова главы Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

Как отмечает сайт kp.ru, требование не коснется летних кафе на крышах и стилобатах нежилых зданий, в парках, рядом с нежилыми зданиями, если такая веранда не находится на улице и во дворе дома.

Бобров напомнил, что сезон летних веранд и кафе начался 1 апреля и завершился 1 ноября. Собственник мог бесплатно разместить летнее кафе в Москве. Основанием для установки является утвержденная схема размещения, в которую в 2022 году было включено 3 тыс. 426 летних веранд.

Информационно-консультационный центр Госинспекции по недвижимости постоянно проводит семинары, вебинары и личные консультации по теме размещения сезонных сооружений. С нарушителями проводятся профилактические беседы и дают рекомендации по выполнению действующих в городе правил.

По данным ведомства, в 2022 году всего было выявлено 602 нарушения, среди которых 297 касались незаконного размещения веранд, а 305 — превышения или нарушения разрешенной площади, пишет «Москва 24».

По данным телеканала «360», в Московской области летом работало порядка 800 уличных кафе. Их сезон также завершился 1 ноября.

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