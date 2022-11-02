Опрос показал превосходство республиканцев над демократами в США

В США Республиканская партия обладает большей поддержкой в сравнении с Демократической. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного газетой The Wall Street Journal.

Если бы голосование в конгресс проводилось в день проведения этого социсследования, то 46% респондентов отдали бы свои голоса в поддержку республиканцев, а 44% — за демократов. Еще 9% не определились. При этом лишь 2% респондентов заявили, что не собираются голосовать.

Кроме того, 71% американцев уверены, что их страна движется в неверном направлении.

8 ноября состоятся промежуточные выборы в обе палаты американского конгресса. Граждане США переизберут весь состав палаты представителей и треть сената. На данный момент законодательная ветвь власти в стране, как и исполнительная, находится под контролем демократов.

Ранее, 30 октября, сообщалось, что больше половины американцев не хотят, чтобы действующий президент США Джо Байден и бывший глава государства Дональд Трамп баллотировались на новый срок в 2024 году. Согласно опросу, 57% респондентов отрицательно ответили на вопрос, следует ли Байдену или Трампу снова баллотироваться.

До этого, 25 октября, 53% американцев заявили, что недовольны работой Байдена. Для сравнения, в январе 2021 года почти такое же количество респондентов (54%), наоборот, были довольны его работой.

Основными причинами недовольства назвали инфляцию, проблемы выборов и голосования, а также высокий уровень преступности, миграционный кризис, безработицу и законодательство в отношении абортов.