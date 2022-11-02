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Bloomberg назвало сумму потерь Германии при отказе от российского газа

Bloomberg: отказ от российского газа обойдется Германии в €45,4 млрд
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Фото: Global Look Press/Patrick Pleul
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Отказ от российского газа обойдется Германии в €45,4 млрд. Об этом в среду, 2 ноября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет парламента ФРГ.

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При этом окончательная цифра во многом зависит от динамики цен на газ.

«Поскольку летом Россия сократила поставки газа в Европу, Германия изо всех сил пыталась найти альтернативу», — говорится в материале.

Отмечается, что Германия замещает российский трубопроводный газ поставками из Норвегии и увеличением закупок сжиженного природного газа в США, Катаре и Алжире.

Кроме того, готовится инфраструктура для пяти новых плавучих терминалов СПГ, но власти пока не могут оценить затраты на эти проекты, дополняет «Газета.Ru».

28 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что страна несет издержки от антироссийских санкций.

6 октября директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что полный отказ Берлина от российского газа приведет к экономическому кризису в Германии. Тяпкин подчеркнул, что заявления немецких политиков о готовности отказаться от импорта энергоресурса подтверждают, что Германия беспрекословно следует русофобским установкам США.

До этого, 7 сентября, издание Der Spiegel предрекло сложности в немецкой экономике предстоящей зимой. В статье сказано, что Германии будет проблематично заполнить свои газовые хранилища полностью, при этом поводов для переживаний у немцев нет, так как правительство ФРГ закупит газ у других государств, хоть на это и уйдет больше средств.

Германия и другие европейские страны столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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