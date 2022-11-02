В ООН выразили надежду на продление зерновой сделки в полном объеме

ООН надеется, что зерновая сделка будет продлена. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик в среду, 2 ноября.

«Мы очень надеемся, что сделка будет продлена и будет выполняться в полном объеме», — сказал он.

Ранее в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что вопрос продления сделки, заключенной 22 июля на 120 дней, будет рассмотрен в срок до 18 ноября. Он отметил, что вопрос решится в зависимости от реализации всех ее пунктов, включая и российскую часть.

В этот же день директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли поприветствовал возвращение России к участию в зерновой сделке.

Также 2 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. Он указал, что Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Тогда же президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза подтвердил возобновление участия РФ в сделке. При этом президент отметил, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашений в случае, если гарантии со стороны Киева будут нарушены.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе 29 октября.

Международное соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля в Стамбуле. При этом РФ и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией.