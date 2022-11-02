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Власти Херсонской области временно закрыли движение через Днепр

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Фото: ТАСС/Стрингер
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В Херсонской области временно прекращено движение гражданских транспортных средств через реку Днепр. Об этом сообщили 2 ноября в администрации региона.

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Такое решение власти приняли в связи с завершением эвакуации гражданского населения с правобережной части региона, а также из-за усиления военной опасности и повышения угроз мирному населению. Как пояснили в администрации, временно прекратит свою работу и понтонная переправа.

Отмечается, что запрет на пересечение Днепра распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. При этом машины коммунальных служб и компаний, которые перевозят продовольствие и медикаменты, смогут по-прежнему передвигаться без ограничений.

«Движение гражданских транспортных средств с правого на левый берег Днепра сохранится и будет осуществляться так же, как и ранее, — через «Речпорт». Уехать на левый берег Днепра можно оттуда на водном транспорте, а также переправиться на личном автомобиле посредством баржи», — указано в Telegram-канале администрации.

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Херсон 18 ракетами, 12 из них были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Отмечалось, что шесть ракет упали в районе Антоновского моста.

Тогда же отмечалось, что неизвестные обстреляли из стрелкового оружия буксир РБТ-1 «Ридса», перевозящий мирных жителей Херсона на левый берег Днепра. При подходе к набережной Голая Пристань по судну был открыт огонь из стрелкового оружия неустановленными вооруженными людьми. Начался поиск подозреваемых.

31 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о расширении зоны вывоза жителей в регионе на 15 км от Днепра. Он пояснил, что это решение позволит ВС РФ создать эшелонированную оборону, которая даст возможность отразить нападение украинских вооруженных формирований и защитить мирных жителей.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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