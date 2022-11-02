Глава Калмыкии Хасиков пожелал бойцу Минееву победы в бою с Родригесом

Глава Калмыкии Бату Хасиков пожелал бойцу смешанных единоборств Владимиру Минееву победы в предстоящем бою с бразильцем Фернандо Родригесом. Слова пожелания он опубликовал в своем Telegram-канале в среду, 2 ноября.

Хасиков процитировал стихотворение «Я узнал, что у меня есть огромная семья».

«В этом стихотворении-символе — весь Владимир Минеев, вся его широкая душа. Брат мой, желаю победы в предстоящем бою с бразильцем Фернандо Родригесом», — написал он.

Глава республики сообщил также, что подготовку к бою Минеев ведет в освобожденном Мариуполе, а в перерывах между тренировками дает мастер-классы местным молодым бойцам.

Хасиков добавил, что сразу после боя Минеев намерен подписать контракт с армией России.

Поединок Минеева и Родригеса состоится в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 ноября.

Ранее в среду президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о своих ожиданиях от этого боя. Он предположил, что бой будет бескомпромиссным. На стороне россиянина, по словам промоутера, класс, исполнительское мастерство и «родные стены».