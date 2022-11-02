Немцы в Twitter резко ответили оскорбившему РФ послу Украины

Пользователи Twitter из Германии подвергли критике посла Украины в ФРГ Алексея Макеева, который назвал РФ террористическим государством.

«Нет, это Украина — террористическое государство и лакей США», — написал один из комментаторов.

Другой читатель отметил, что Киев мог оставить и предыдущего посла Андрея Мельника, «от которого исходила та же глупость».

«Все дипломаты на Украине идиоты и их просто отправляют в Германию?» — задал вопрос один из пользователей.

Четвертый комментатор отметил, что украинские власти долго обманывали и эксплуатировали Запад.

«Спираль эскалации продолжает раскручиваться, мы должны перестать поставлять вооружение Украине. До сих пор это только ухудшало ситуацию», — поделился мнением другой читатель.

Как сообщалось ранее, 30 октября, немцев разозлил тот факт, что новый посол Украины в Германии раскритиковал ФРГ за медленные поставки вооружений. 18 октября немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой автор обратил внимание на то, что Макеев начал требовать в социальных сетях оружие от ФРГ, даже не приехав в Берлин.

Его предшественник Мельник тоже известен своими скандальными высказываниями. Так, он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.