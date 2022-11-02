Реклама
Прямой эфир
Экономика
Саудовская Аравия увеличила число поставщиков молочной продукции и баранины из РФ
Армия
Развожаев предложил Путину создать в Севастополе базу по разработке морских дронов
Армия
Путин назвал поддержку участников СВО святой обязанностью властей
Происшествия
ВСУ обстреляли из HIMARS город Сватово в ЛНР
Экономика
Датская Maersk ликвидирует дочернюю компанию в России
Мир
Шольц заявил о приверженности Германии политике «одного Китая»
Общество
У членов секты «Батал-Хаджи» прошли обыски
Мир
Латвия продлила режим ЧС на границе с Белоруссией до 10 февраля
Мир
МИД Ирана опроверг подготовку нападения на Саудовскую Аравию
Мир
Nord Stream AG завершила сбор сведений на месте взрыва первой нитки «Северного потока»
Армия
Мобилизованные из Тульской области отправились в зону СВО
Происшествия
Автомобиль загорелся на Балаклавском проспекте в Москве

Немцы в Twitter резко ответили оскорбившему РФ послу Украины

Немцы в Twitter резко ответили оскорбившему РФ послу Украины Макееву
0
Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Twitter из Германии подвергли критике посла Украины в ФРГ Алексея Макеева, который назвал РФ террористическим государством.

По двум фронтам: Киев пытается склонить ФРГ и Израиль к поставкам оружия
Ближневосточное государство заподозрили в предоставлении систем для перехвата беспилотников

«Нет, это Украина — террористическое государство и лакей США», — написал один из комментаторов.

Другой читатель отметил, что Киев мог оставить и предыдущего посла Андрея Мельника, «от которого исходила та же глупость».

«Все дипломаты на Украине идиоты и их просто отправляют в Германию?» — задал вопрос один из пользователей.

Четвертый комментатор отметил, что украинские власти долго обманывали и эксплуатировали Запад.

«Спираль эскалации продолжает раскручиваться, мы должны перестать поставлять вооружение Украине. До сих пор это только ухудшало ситуацию», — поделился мнением другой читатель.

Как сообщалось ранее, 30 октября, немцев разозлил тот факт, что новый посол Украины в Германии раскритиковал ФРГ за медленные поставки вооружений. 18 октября немецкая газета Die Welt опубликовала статью, в которой автор обратил внимание на то, что Макеев начал требовать в социальных сетях оружие от ФРГ, даже не приехав в Берлин.

Его предшественник Мельник тоже известен своими скандальными высказываниями. Так, он назвал канцлера Германии Олафа Шольца обиженной ливерной колбасой.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022