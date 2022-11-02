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В продовольственной программе ООН поприветствовали возвращение РФ к зерновой сделке

Директор ВПП ООН Бисли: возвращение России к зерновой сделке спасает миллионы жизней
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли 2 ноября приветствовал возвращение России к участию в зерновой сделке.

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«Это решение спасает миллионы жизней. Эти [украинские] порты должны оставаться открыты. Невывоз продовольствия и удобрений из региона приведет к катастрофе во всем мире», — написал Бисли в Twitter.

Международное соглашение о создании коридора для вывоза зерна из украинских портов Россия, Украина, Турция и ООН заключили 22 июля в Стамбуле. При этом Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией.

Однако 29 октября Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Киев, по данным Минобороны, совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора.

2 ноября официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. Он указал, что Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения в случае, если гарантии со стороны Киева будут нарушены.

Постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд заявила, что рада возобновлению участия России в зерновой сделке.

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Галина Сорокина в разговоре с «Известиями» отметила, что Россия должна была обратить внимание мировой общественности на недопустимость атаки на корабли, обеспечивающие безопасность зернового коридора.

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