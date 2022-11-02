Движение поездов в тоннеле «Мармарай» под Босфором остановлено из-за ЧП

По железнодорожному тоннелю «Мармарай», проходящему под проливом Босфор, остановлено движение поездов из-за ЧП. Об этом в среду, 2 ноября, сообщило агентство İhlas Haber Ajansı.

По данным СМИ, о происшествии в тоннеле пассажиры узнали на станции «Ускюдар» в азиатской части Стамбула. Там с помощью громкоговорителей людей оповестили о том, что «всем пассажирам необходимо немедленно покинуть платформы станции в связи с чрезвычайной ситуацией».

Что стало причиной остановки поездов, пока не сообщается. Местные телеканалы публикуют кадры, на которых сняты люди, спешно покидающие станцию.

Ранее, 28 сентября, стало известно, что в проливе Босфор было приостановлено движение из-за неисправности двигателя у 190-метрового сухогруза. К месту происшествия были направлены буксиры.

В начале сентября в Босфорском проливе произошла поломка сухогруза Briza, следовавшего из Стамбула на Украину, и движение судов также пришлось приостановить. Специалисты смогли восстановить судоходство в течение суток.