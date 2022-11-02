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Все турникеты МЦК начнут принимать банковские карты с декабря

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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В декабре 2022 года все турникеты Московского центрального кольца (МЦК) начнут принимать к оплате банковские карты. Об этом в среду, 2 ноября, сообщается на сайте мэрии Москвы.

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Такая возможность появится после обновления оборудования. Кроме того, новые турникеты получат и другие преимущества. Так, они будут срабатывать более чем в два раза быстрее при оплате банковской картой и в три раза быстрее при оплате Face Pay.

Кроме того, на экране будет отображаться подробная информация о билете: сколько осталось поездок или дней до окончания действия «единого» билета, средств на балансе «Кошелька». Шрифт сделали больше, также появилась яркая цветовая подсветка для удобства слабовидящих, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, по поручению главы города Сергея Собянина специалисты продолжают внедрять отечественные технологии в городском транспорте. Всего на станциях МЦК запланировали заменить порядка 250 турникетов. В метро программное обеспечение и оборудование уже обновили более чем на половине устройств, пишет «Москва 24».

В пресс-службе столичной мэрии добавили, что ежедневно пассажиры Московского центрального кольца совершают более 550 тыс. поездок, сообщает сайт kp.ru.

11 октября стало известно, что пассажиропоток МЦК превысил 800 млн поездок с момента запуска. Пик перевозок был зарегистрирован 18 марта 2022 года — 588 470 поездок, уточняет RT.

В сентябре на всех станциях МЦК началось тестирование Face Pay с пассажирами. Подключиться к Face Pay можно в приложении «Метро Москвы». Системой пользуется более 190 тыс. москвичей, однако эта цифра постоянно растет.

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