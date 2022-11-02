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МИД Ирана опроверг подготовку нападения на Саудовскую Аравию

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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Иран опровергает заявления о готовящемся нападении на Саудовскую Аравию. Об этом 2 ноября заявил представитель МИДа республики Нассер Канаани.

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«Такие предвзятые новости со стороны некоторых западных и сионистских кругов направлены на создание негативной атмосферы против Исламской Республики Иран и разрушение нынешних позитивных тенденций в отношениях со странами региона», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Канаани заявил, что Иран продолжает политику добрососедства на основе взаимного уважения и в рамках международных принципов и правил. По его словам, республика продолжит налаживать конструктивное взаимодействие с соседями.

Накануне Эр-Рияд передал Вашингтону разведданные о «неизбежной атаке» Ирана по целям в Саудовской Аравии. Саудовские официальные лица заявили о том, что Тегеран якобы планирует совершить атаки не только на само королевство, но и на Эрбиль в Иракском Курдистане. Отмечается, что целью Ирана является отвлечение внимания от внутренних протестов.

Ранее власти Ирана отмечали, что беспорядки в стране, начавшиеся после смерти 22-летней Махсы Амини, реализовали разведки США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии. Тегеран обвиняет в поддержке акций протеста страны Запада, которые в своих СМИ тиражируют сообщения с призывами к свержению власти.

Народные волнения в Иране происходят с середины сентября. Иранцы в большинстве провинций страны вышли на улицы, требуя смены власти после смерти Амини. По одной из версий, полиция нравов задержала девушку за «неправильное ношение хиджаба», через некоторое время она скончалась. Акции вылились в столкновения с полицией, в результате погибло свыше 40 человек, еще десятки были ранены.

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