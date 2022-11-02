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Происшествия
Автомобиль загорелся на Балаклавском проспекте в Москве

Автомобиль загорелся на Балаклавском проспекте в Москве

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»
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Движение транспорта было перекрыто на Балаклавском проспекте в сторону улицы Профсоюзной в Москве из-за возгорания машины. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в среду, 2 ноября.

«На Балаклавском проспекте в районе дома 56 загорелся автомобиль на проезжей части. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Движение в сторону улицы Профсоюзная было полностью перекрыто, пишет «Москва 24».

Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Чуть позже движение транспорта было восстановлено, передает агентство городских новостей «Москва».

В ночь на 29 октября в подмосковном городе Жуковском произошло ДТП с участием каршеринга — автомобиль врезался в бетонное ограждение рядом с туннелем и загорелся. Пострадали два человека. По информации «Известий», инцидент произошел на улице Туполева. За рулем каршеринга Volvo находился 21-летний мужчина. С ним в машине также были 18-летняя девушка и 25-летний пассажир.

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