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Очевидцы рассказали о преступлениях украинских военных в Донбассе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В московском Музее Победы открылась выставка «Свидетельства преступлений украинских неонацистов и их пособников». Об этом 2 ноября сообщила Общественная палата РФ.

На ней выступили очевидцы событий, произошедших за последние годы в Донбассе. По словам журналиста Александра Малькевича, эту информацию необходимо доводить до людей.

«На Донбассе живут настоящие герои, которые каждый день рискуют своей жизнью. Я преклоняюсь перед всеми, кто там трудится. Мы должны об этом рассказывать и показывать это, комментируя каждый шаг, каждое варварское действо укрофашистов. Мы обязательно восстановим всё, что уничтожили представители киевского фашистского режима!» — сказал он.

Председатель Общественной палаты Донецкой Народной Республики Александр Кофман заявил, что опубликованные свидетельства могут быть в будущем использоваться на трибунале, аналогичном Нюрнбергскому процессу.

«Как только произойдет перелом, европейское сообщество начнет внимательнейшим образом изучать все эти материалы и клеймить украинских нацистов позором», — отметил Кофман.

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Детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала, с чем она сама столкнулась в Донбассе. Она призвала не забывать об оставшихся там детях и искать для тех, кто остался без попечения, новые семьи.

«В моей памяти навсегда останется девочка, которую нашли под завалами. У нее на спине была вырезана свастика. Спасти ее не удалось. Сейчас она стала для моего парада как флаг, с которым мы идем и понимаем, что наше дело правое. Санкции и уголовное дело против меня доказывают, что мы идем правильным путем, что за этими детьми уже нельзя спрятаться», — рассказала Львова-Белова.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, как в таких условиях удается совершать обмен пленными. Для этого российским военным приходится поддерживать контакт с украинскими.

«Обменом пленных занимается Министерство обороны, ФСБ и мы участвуем в этом процессе. Каждый со своей стороны проводит колоссальную работу, связанную с тем, чтобы достигнуть договоренности, компромисса по формируемым спискам, а потом осуществить эту работу. Я свидетель тому, как наши военачальники, офицеры постоянно находятся в диалоге с офицерами и военнослужащими украинской стороны», — заявила Москалькова.

Летчик Константин Ярошенко в свою очередь прокомментировал новость о включении в состав Общественной палаты РФ, где он войдет в состав комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию. Он заявил, что намерен бороться с давлением Запада в отношении России.

«Сейчас на любых платформах идет полностью давление на наше государство, двойные стандарты в любой сфере — в юридической, правовой, содержание заключенных, права человека, права осужденных, во всех других критериях и аспектах», — отметил он.

Ярошенко рассказал, что хочет осуждения преступников, совершивших противоправные действия на Донбассе, однако добиться этого непросто.

«У меня есть личная инициатива, я попытаюсь добиться ее реализации. Есть некоторые проблемы с законом в РФ, я постараюсь проконсультировать, внести поправки. У нас правовое государство, и мы не можем осудить заочно в отношении граждан других государств за реальные преступления, которые они выполнили в отношении российских граждан», — сказал Ярошенко.

Ранее в этот день рэп-исполнитель Рич рассказал о работе над клипом, снятым в Донецке на песню «Лета не будет». Он подчеркнул, что после просмотра клипа нельзя сразу сказать, что он снят в «столице войны».

В сентябре Рич выпустил песню «Маленькие дети», которую посвятил детям Донбасса. Музыкант признался, что его впечатлило увиденное в Донецке и Мариуполе: обстрелы улиц и эвакуация детей.

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