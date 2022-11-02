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VK поздравит россиян с праздником и познакомит с традициями народов нашей страны

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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В преддверии Дня народного единства VK предлагает принять участие в праздничных активностях, познакомиться поближе с многообразными культурами народов России и в то же время почувствовать, что при всех различиях мы все жители одной большой и уникальной страны.

Знаете ли вы, из чего состоит татарская сладость чак-чак или что такое адыгейский шхомчхантхупс? В тематическом квизе в социальных сетях «ВКонтакте» и в «Одноклассниках» пользователей ждут вопросы про фразы, блюда и традиции разных народов России — проверить эрудицию можно в мини-аппе «Единство сквозь культуру» от VK Праздники («ВКонтакте» / «Одноклассники»).

В «VK Клипах» топовые блогеры и знаменитости расскажут о том, как правильно поприветствовать жителя Мордовии или произвести впечатление и признаться в любви на осетинском. В подборке VK Клипов «Народные языки» ждут видео с фразами на языках народов, живущих в России. Есть что к ним добавить? Снимайте свои клипы, демонстрируйте знание разных языков народов России, удивляйте друзей и попадайте в топы рекомендаций!

Прочувствовать атмосферу разных уголков нашей страны, не покидая своей комнаты, поможет плейлист «Держаться корней», который уже ждет вас в разделе «Собрано редакцией» сервиса «VK Музыка». В нем собраны этнические песни в разных жанрах — от фолка до альтернативы — в исполнении молодых артистов.

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