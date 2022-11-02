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Минобороны объявило о возобновлении участия России в зерновой сделке в Черном море

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Россия возобновила участие в зерновой сделке. Об этом 2 ноября сообщил официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. Киев, по данным Минобороны, совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора.

«Благодаря участию международной организации (ООН. — Ред.), а также содействию Турции удалось получить необходимые письменные гарантии со стороны Украины о неиспользовании гуманитарного коридора и украинских портов <...> для ведения боевых действий против России», — заявил он.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва оставляет за собой право выйти из соглашения, в случае если гарантии со стороны Киева будут нарушены. Однако даже в случае выхода из зерновой сделки Россия готова на безвозмездной основе поставить зерно в беднейшие страны, добавил глава государства.

Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Галина Сорокина в разговоре с «Известиями» указала, что Россия не может стать причиной срыва обеспечения беднейших стран хлебом. Именно поэтому, по ее словам, государству важно было сохранить свое участие и контроль зерновой сделки, обозначив свою позицию.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация заключила соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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