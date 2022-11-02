Датская Maersk ликвидирует дочернюю компанию в России

Датский морской контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk) принял решение ликвидировать свою российскую «дочку» ООО «МАЭРСК». Об этом говорится в опубликованном 2 ноября сообщении на портале «Федресурс».

«Единственным участником ООО «МАЭРСК» (Решение №Б/Н от 13.10.2022 года) принято решение о ликвидации ООО «МАЭРСК» и назначении ликвидационной комиссии», — указано на сайте.

Отмечается, что требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации компании в журнале «Вестник государственной регистрации».

Ранее, 29 августа, стало известно, что Maersk договорился о продаже крупнейшего актива в России — 30,75% Clobal Ports группе «Депо» Сергей Шишкарева. Условием закрытия сделки являлось получение всех необходимых согласований с российской стороны.

До этого, в марте, Maersk объявила о прекращении своей деятельности в РФ. Крупнейший в мире контейнерный перевозчик был основан в 1904 году в датском городе Свеннборге. Он работает в 130 странах со штатом сотрудников более 100 тыс. человек.

Также 2 ноября сообщалось, что нидерландская VEON намерена продать свой бизнес в России. В холдинге состоит «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн». Причиной продажи бизнеса стали испытываемые компанией сложности из-за иностранной регистрации.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.