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Корреспондент «Известий» показал последствия боев с ВСУ под Артемовском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Денис Кулага в среду, 2 ноября, показал последствия боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на артемовском направлении.

Он отметил, что по мере приближения к Артемовску слышно, что бои становятся всё интенсивнее.

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«Вот мы нашли для себя небольшое укрытие, пользуясь поверьем, что в одну воронку снаряд дважды не попадает. Вот здесь всё разрушено, но при этом достаточно целый подвал. Откуда мы дальше можем наблюдать, как идет штурм на артемовском направлении», — рассказал Кулага.

Корреспондент оценил последствия боев, отметив, что «смели всё практически под ноль».

Кулага пояснил, что с этого места разведчик пробирается на крышу разрушенного дома, чтобы проследить за горизонтом.

По его словам, скорее всего, ВСУ использовали зажигательные снаряды перед тем, как российские войска вышли на эти рубежи, так как украинские боевики часто уничтожают всё перед уходом.

30 октября сообщалось, что группа Вагнера стягивает силы к Артемовску для обеспечения дальнейшего наступления на город. По словам одного из бойцов, продвижение сил на этом также ведется за счет артиллерии. Он добавил, что украинские войска пытаются им помешать при помощи ответного артиллерийского огня и ударных беспилотников.

За день до этого помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев сообщил, что российские войска успешно продвигаются под городами Артемовск и Соледар. По его словам, солдаты ВСУ уступают по всей линии боевого соприкосновения.

Тогда же Кулага рассказал, что боевики ВСУ понесли большие потери при попытке наступления на артемовском направлении.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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