Вооруженные силы Украины (ВСУ) 2 ноября выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Сватово в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Как говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины (СЦКК), обстрел произошел в среду в 16:50. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В этот же день ВСУ выпустили две ракеты по другому городу в ЛНР — Северодонецку. Информации о пострадавших и разрушениях на момент публикации не было.

1 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы России эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника. Он также отметил, что в ходе отражения воздушных атак противника за последние 10 дней перехвачено более 200 реактивных американских снарядов систем HIMARS.

В октябре заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх заявила о том, что американская сторона выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму $275 млн. Она уточнила, что он включает ракеты HIMARS, артиллерийские снаряды, стрелковое оружие и спутниковые антенны.

10 октября посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что заявления американской стороны о готовности поставить Киеву оружие подтверждают закрепление США в статусе участника конфликта. Он призвал Белый дом и его союзников не пересекать «красных линий», добавив, что накачивание киевского режима смертоносным вооружением приведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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