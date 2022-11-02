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В АТОР назвали вещи, которые пассажиры чаще всего воруют из самолетов

АТОР: пассажиры чаще всего воруют из самолетов подушки, пледы и посуду
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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В Ассоциации туроператоров (АТОР) рассказали, что чаще всего воруют недобросовестные пассажиры авиакомпаний.

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Официальной статистики о том, сколько воруют пассажиры из самолетов, нет. Однако, как утверждают американские и европейские авиакомпании, чаще всего пассажиры уносят с собой чашки, столовые приборы, гигиенические пакеты, одеяла, подушки. Некоторые ухищряются прихватить с собой даже спасательный жилет.

Так, в авиакомпании Virgin Atlantic, для которой стало «головной болью» постоянное воровство их фирменных солонок и перечниц с милым дизайном мультяшных самолетов на маленьких ножках, придумали оригинальный способ борьбы с такими пассажирами. Авиакомпания немного изменила дизайн этой посуды, написав под одной из ножек «украдено у Virgin Atlantic».

Некоторые пассажиры коллекционируют гигиенические пакеты, так как на них зачастую нарисованы логотипы авиакомпаний. Например, один из таких коллекционеров в Германии собрал более 250 таких пакетов из 50 стран, рассказали в АТОР.

Психологи считают, что пассажиры воруют вещи из самолетов из-за плохого отношения к авиакомпаниям или из-за того, что не успели выйти из режима отдыха «всё включено».

«Находясь на таком отдыхе, турист привыкает к тому, что большинство услуг доступно и не требует оплаты. Эта модель отдыха переносится и на перелет, поэтому некоторые пассажиры не прочь захватить с собой из самолета чашку, тарелку, ложечку или подушку», — объясняют психологи.

В августе сообщалось, что одну из самых известных фотографий Уинстона Черчилля украли из отеля в Оттаве и заменили копией. Сотрудники Chateau Laurier заметили, что снимок висит не так, как обычно, а рамка не соответствует тем, в которых в гостинице оформлены остальные фото. Полиция города тогда начала расследование инцидента и поиск фотографии.

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