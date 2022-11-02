Владелец «Билайна» уходит из России

Нидерландская VEON намерена продать свой бизнес в России. В холдинге состоит «Вымпелком», работающий под брендом «Билайн». Компания испытывает сложности из-за иностранной регистрации, передает телеканал «Известия». Источники говорят, что активы передадут местному топ-менеджменту, для того чтобы обезопасить себя от санкций и репутационных рисков. После публичного заявления рост акций достиг 10%. Детали предстоящей сделки VEON не уточняет. Стоимость всех активов холдинга может составлять $10,7 млрд.

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