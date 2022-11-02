Теннисист Медведев не сумел выйти в третий круг турнира «Мастерс» в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Париже, проиграв сопернику из Австралии Алексу де Минауру. Об этом 2 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

Медведев, посеянный под четвертым номером, в матче второго круга уступил де Минауру со счетом 4:6, 6:2, 5:7. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Для де Минаура это первая победа в карьере над теннисистом, входящим в топ-5 мирового рейтинга. Теперь в третьем раунде австралиец встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо, посеянным под 16-м номером. Призовой фонд турнира превышает €5,4 млн.

31 октября сообщалось, что Медведев переместился с четвертого на третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). После победы на турнире в Вене (ATP-500) россиянин получил 500 очков и занял третью позицию с 5,655 балла. Выше него, на втором месте, расположился испанец Рафаэль Надаль с 5,810 балла. Лидер рейтинга ― еще один испанский игрок Карлос Алькарас (6,730 балла).

26 октября Медведев выиграл первый матч с момента получения травмы. Он одержал победу над грузином Николозом Басилашвили в первом круге турнира в Вене. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2. Игра продолжалась 60 минут.

Даниил Медведев ― победитель US Open (2021), финалист турниров US Open (2019) и Australian Open (2021, 2022), победитель 14 турниров ATP в одиночном разряде, а также обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP в составе сборной России.