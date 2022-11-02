Мобилизованные из Тульской области отправились в зону СВО

Мобилизованные из Тульской области отправились в зону спецоперации по защите Донбасса. Корреспондент «Известий» в среду, 3 ноября, пообщался с бойцами и провожающими их семьями.

«Пусть знают, что их дома ждут, что они придут. И самое главное — храбрости там. Не бояться в бою, вести себя как герои. Чтоб защищали нас, родителей, детей», — сказала мать одного из мобилизованных.

Еще один провожающий не смог сдержать слез — у мужчины два сына, и оба отправляются в зону СВО.

«По мобилизации — старший, а младший — сам (доброволец. — Ред.). Какое желание — пускай возвращаются побыстрее», — отметил мужчина.

Бойцы не сразу попадут на линию фронта. Сначала они пройдут боевое слаживание в составе более крупных подразделений на полигонах тыловой зоны спецоперации. До этого они прошли подготовку на базе 51-го полка 106-й гвардейской дивизии ВДВ — вспоминали и осваивали новые навыки, в том числе огневой подготовки и медицины.

«Подготовка шла тяжелая, таскали нас неплохо, вспомнили, что забыли, оружие новое обкатали. Пусть болеют за нас, а мы скоро вернемся», — рассказал мобилизованный.

Помимо полного комплекта снаряжения, у бойцов есть и дополнительная экипировка. По поручению губернатора региона Алексея Дюмина была закуплена техника — квадрокоптеры, аптечки, маскхалаты и спальные мешки, даже автомобили.

Как отметил Дюмин, денежное довольствие мобилизованных и любые проблемы, с которыми могут столкнуться их семьи, также должны быть на особом контроле правительства.

После торжественной части и команды «Разойдись!» у мобилизованных было 10 минут, чтобы попрощаться с родными и друзьями.

Когда церемония прощания завершилась, Дюмин отправился в Успенский кафедральный собор — поставил свечу и помолился о здравии бойцов.

Ранее, 31 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил о том, что частичная мобилизация в России завершена.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу тогда пояснил, что данная мера необходима для контроля над территориями, ранее освобожденными в ходе спецоперации на Украине.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».