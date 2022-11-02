Путин: Россия оставляет за собой право выхода из зерновой сделки в случае нарушений условий Киевом

Россия оставляет за собой право выхода из зерновой сделки в случае, если Киев нарушит условия соглашения. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в среду, 2 ноября.

В ходе совещания с членами Совета безопасности РФ российский лидер сообщил о своем указании Министерству обороны возобновить участие РФ в сделке.

«Мною даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе», — сказал президент.

Путин напомнил, что в качестве условия возобновления данной сделки Россия потребовала от Украины гарантий безопасности, отметив, что посредником прояснения ситуации выступили турецкие партнеры.

«По линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны, в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей», — добавил Путин.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Продовольственная сделка была заключена в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.