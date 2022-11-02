Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждении до 45% энергетической системы страны
Мир
США заподозрили КНДР в тайных поставках в РФ боеприпасов для СВО на Украине
Мир
В Уганде подтвердили 130 случаев заражения и 43 случая смерти от Эболы
Армия
Мобилизованные из Тульской области отправились в зону СВО
Интернет
Маск заявил о планах сделать Twitter самым достоверным источником информации
Мир
Генсек ООН поприветствовал возвращение РФ в зерновую сделку
Общество
«Яндекс Такси» окажет помощь семьям погибших в ДТП на улице 1905 года
Мир
Автомобиль Елизаветы II продадут на аукционе без стартовой цены
Мир
Суд в Казани заочно арестовал украинских олигархов Коломойского и Боголюбова
Происшествия
Водителя смявшего такси грузовика в Москве задержали
Спорт
Теннисист Медведев не сумел выйти в третий круг турнира «Мастерс» в Париже
Происшествия
ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами

Автомобиль Елизаветы II продадут на аукционе без стартовой цены

0
Фото: Getty Images/Tim Graham Photo Library
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Престижный автомобиль Jaguar X-Type зеленого цвета, когда-то принадлежавший покойной королеве Великобритании Елизавете II, выставят на аукцион в конце осени без стартовой цены. Об этом сообщила 2 ноября британская газета Daily Mail.

Ее величие: как прошли похороны Елизаветы II
На десятый день общенационального траура британского монарха погребли в Виндзоре

Автомобиль уйдет с молотка на аукционе Historics Auctioneers в Вейбридже, графство Суррей, 26 ноября. Он будет продан по любой предложенной цене, даже если она составит всего 1 фунт стерлингов (70 рублей), пишет издание.

«Но из-за происхождения Jaguar она (цена. — Ред.), вероятно, достигнет как минимум пятизначной суммы», — отмечается в статье.

Автомобиль Елизаветы II с кожаным светлым салоном имеет пробег в 120 тыс. км. Он оснащен трехлитровым двигателем V6, автоматической коробкой передач, климат-контролем и люком на крыше.

«На фотографиях в интернете вы можете увидеть Ее Величество за рулем этой машины в солнцезащитных очках и ее фирменном платке. Она выглядела счастливой и здоровой, направляясь на прогулку из Виндзорского замка. С 2004 по 2009 год X-Type Estate не входил в число самых востребованных моделей бренда. Но кто бы мог подумать, что он станет одним из любимых автомобилей королевы Елизаветы II?» — рассказали газете в Historics Auctioneers.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Ее похоронили 19 сентября в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом принцем Филиппом. Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.

GettyImages-1250221202
Елизавета II
На 97-м году жизни в замке Балморал скончалась королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II. Моменты ее долгой и яркой жизни — в фотогалерее «Известий»
Фото: Getty Images/Max Mumby/Indigo
GettyImages-495597362
Елизавета II
Елизавета Александра Мария Виндзор, старшая дочь принца Альберта, герцога Йоркского, будущего короля Георга VI, родилась 21 апреля 1926 года
Фото: Getty Images/Chris Jackson - WPA Pool
GettyImages-929238286
Елизавета II
Впервые принцесса Елизавета появилась в мировых СМИ в возрасте трех лет, когда ее фото украсило обложку журнала Time
Фото: Getty Images/Universal History Archive/Universal Images Group
GettyImages-3346501
Елизавета II
Домашние называли принцессу Елизавету Лилибет. Она получила домашнее образование: изучала историю, британскую конституцию, правоведение, религиоведение, искусствоведение, литературу, музыку, а также французский язык
Фото: Getty Images/Keystone
GettyImages-995178586
Елизавета II
У королевы четверо детей, восемь внуков и 12 правнуков
Фото: Getty Images/Paul Grover/WPA Pool
GettyImages-2667731
Елизавета II
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года стала одним из главных британских медиасобытий столетия: телетрансляцию смотрело более 20 млн британцев, четверть тогдашнего населения страны. Многие впервые приобрели телевизоры, только чтобы посмотреть церемонию
Фото: Getty Images/Central Press/Stringer
GettyImages-1148232659
Елизавета II
Королева была страстной поклонницей автомобилей и лично водила машину, даже перевалив за 90
Фото: Getty Images/Max Mumby/Indigo
GettyImages-52116657
Елизавета II
В 2003 году королева Елизавета II принимала президента России Владимира Путина, ставшего первым с 1874 года российским лидером, посетившим Великобританию
Фото: Getty Images/Tim Graham
GettyImages-52105461
Елизавета II
С женой принца Чарльза Дианой Спенсер у королевы Елизаветы II были сложные отношения
Фото: Getty Images/Tim Graham Photo Library
GettyImages-57077707
Елизавета II
Елизавета II всю жизнь любила животных, особенно собак корги. Благодаря ей эта порода получила популярность и в мире
Фото: Getty Images/Anwar Hussein
GettyImages-537160837
Елизавета II
В 1947 году принцесса Елизавета вышла замуж за Филиппа Манутбаттена, офицера британского флота, участника Второй мировой войны, члена греческой и датской королевских семей и праправнука королевы Виктории. Их брак продлился до смерти Филиппа в 2021 году
Фото: Getty Images/ullstein bild Dtl.
GettyImages-106756586
Елизавета II
Елизавета принимала присягу 15 премьер-министров Великобритании, начиная с Уинстона Черчилля и заканчивая Лиз Трасс
Фото: Getty Images/Keystone-France/Gamma-Keystone

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022