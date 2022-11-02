Автомобиль Елизаветы II продадут на аукционе без стартовой цены

Престижный автомобиль Jaguar X-Type зеленого цвета, когда-то принадлежавший покойной королеве Великобритании Елизавете II, выставят на аукцион в конце осени без стартовой цены. Об этом сообщила 2 ноября британская газета Daily Mail.

Автомобиль уйдет с молотка на аукционе Historics Auctioneers в Вейбридже, графство Суррей, 26 ноября. Он будет продан по любой предложенной цене, даже если она составит всего 1 фунт стерлингов (70 рублей), пишет издание.

«Но из-за происхождения Jaguar она (цена. — Ред.), вероятно, достигнет как минимум пятизначной суммы», — отмечается в статье.

Автомобиль Елизаветы II с кожаным светлым салоном имеет пробег в 120 тыс. км. Он оснащен трехлитровым двигателем V6, автоматической коробкой передач, климат-контролем и люком на крыше.

«На фотографиях в интернете вы можете увидеть Ее Величество за рулем этой машины в солнцезащитных очках и ее фирменном платке. Она выглядела счастливой и здоровой, направляясь на прогулку из Виндзорского замка. С 2004 по 2009 год X-Type Estate не входил в число самых востребованных моделей бренда. Но кто бы мог подумать, что он станет одним из любимых автомобилей королевы Елизаветы II?» — рассказали газете в Historics Auctioneers.

Королева Великобритании умерла в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Ее похоронили 19 сентября в часовне Георга VI в Виндзоре рядом с супругом принцем Филиппом. Новым королем стал ее старший сын принц Чарльз, взявший имя Карл III.