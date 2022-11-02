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МИД: Россия строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны

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Россия строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны. Применение ядерного оружия допускается только в случае агрессии с использованием оружия массового уничтожения и угрозы существованию государства, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства 2 ноября.

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«При осуществлении политики в области ядерного сдерживания Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей и которая никогда не должна быть развязана. Российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что использование ядерного оружия Россией гипотетически возможно, но только в случае ответа на агрессию с использованием оружия массового уничтожения и угрозы существованию государства.

При этом в МИД РФ обратили внимание, что сегодня первоочередной задачей является недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

«Призываем другие страны ядерной «пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооруженного конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям», — призвали в ведомстве.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва убеждена в том, что угроза ядерного терроризма со стороны Киева является реальной, и предупреждает об опасности создавшейся ситуации.

26 октября госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон в настоящий момент не видит явных причин менять уровень готовности своих стратегических сил и статус ядерной готовности. По его словам, Соединенные Штаты очень обеспокоены риторикой президента России Владимира Путина и других российских чиновников насчет возможного использования ядерного оружия.

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