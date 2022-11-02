Диетолог призвала воздержаться от поздних ужинов

Врач диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова призвала воздержаться от поздних ужинов, отметив, что последний прием пищи должен происходить за три-четыре часа до отхода ко сну.

В беседе с газетой «Вечерняя Москва» 1 ноября специалист рассказала, что для всех процессов пищеварения требуется определенное время.

Поздний ужин приводит к тому, что со временем процессы по пищеварению будут замедляться, не до конца переваренная пища частично выйдет из желудка и пройдет до двенадцатиперстной кишки. В результате человек с утра проснется без аппетита, будет пропущен запуск пищеварительного тракта, пишет НСН.

По словам врача перед сном можно есть кисломолочные продукты в сочетании с фруктами и овощами, а также легкие салаты, сушеные яблоки и небольшое количество орехов, вяленые бананы с чашкой чая.

«Если у человека присутствует желание что-то заесть, он испытывает стресс, то это одна история. Здесь любые рекомендации приведут к злоупотреблению. Если человек долго бодрствует, это другая ситуация, тут нужно что-то легкое, — цитирует Дианову RT.

Нутрициолог Ольга Панова 2 ноября отметила, что майонез допустимо употреблять без вреда для здоровья. По ее словам, бояться нужно не самого майонеза, а его количества. Она отметила, что нет ничего страшного в том, чтобы съедать одну столовую ложку в день, отмечает «Москва 24». Также она рассказала, что можно пить и кофе, но не более одной чашки в день.

30 октября диетолог Михаил Гинзбург перечислил способы борьбы с повышенным аппетитом. По его словам, каждый прием пищи нужно держать под контролем. Он посоветовал есть несколько раз в день, но небольшими порциями, использовать маленькую посуду: это поможет обмануть мозг и желудок. Кроме того, справиться с повышенным аппетитом поможет перекус перед основным приемом пищи: за 10–15 минут до еды можно выпить стакан кефира или съесть ложку гречки, отмечает телеканал «360».

В марте главный внештатный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, как питаться при высоком уровне стресса. По ее словам, необходимо соблюдать правильный режим питания, различать физический и эмоциональный голод. При стрессе стоит гулять, заниматься фитнесом, принять ванну или почитать книгу, пообщаться с друзьями. Врач добавила, что негативного эффекта на обмен веществ почти не оказывают: творог жирностью не более 5% (50 г), белок яйца, мясо птицы без видимого жира и кожи (50 г), огурец/помидор/морковь/сельдерей, отмечает телеканал «Звезда».