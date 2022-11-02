Nord Stream AG завершил сбор данных на месте повреждения первой нитки «Северного потока»

Компания-оператор газопроводов «Северный поток» Nord Stream AG обнаружила значительные разрушения на месте повреждения первой нитки трубопровода в экономической зоне Швеции. Об этом 2 ноября говорится в сообщении на сайте компании.

На морском дне обнаружили кратеры техногенного характера глубиной 3–5 м на расстоянии около 248 м друг от друга.

«Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 м», — добавили в компании

Специалисты намерены проанализировать данные, полученные ими в ходе обследования.

1 ноября вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Россия приступила к изучению причин взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2), официальных итогов расследования нет.

31 октября президент РФ Владимир Путин рассказал о допуске «Газпрома» к обследованию места взрывов. Он добавил, что были обнаружены две воронки — 3 м и 5 м глубиной, а также разрыв труб длиной в 259 м. Российский президент подчеркнул, что это очевидный теракт.

В компании Nord Stream AG отметили, что сроки восстановления «Северных потоков» пока невозможно оценить, отмечает «Газета.Ru».

В конце сентября на газопроводах СП и СП-2 было зафиксировано падение давления и утечка газа. Позже представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе трубопроводов в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов, однако России тогда отказали в допуске к расследованию произошедшего.

10 октября пресс-секретарь председателя правления ПАО «Газпром» Сергей Куприянов напомнил о том, что в ноябре 2015 года под газопроводом «Северный поток» был найден взрыватель НАТО. Взрывное устройство тогда извлекли шведские вооруженные силы. В альянсе заявили, что подводный уничтожитель мин военные якобы потеряли во время учений.