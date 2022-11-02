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«Яндекс Такси» окажет помощь семьям погибших в ДТП на улице 1905 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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«Яндекс Такси» окажет помощь семьям таксиста и пассажирки, погибшим в ДТП с грузовиком на улице 1905 года в Москве. Об этом в пресс-службе компании сообщили в среду, 2 ноября.

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«Это ужасная трагедия, мы соболезнуем родным и близким погибших. Их семьям будет оказана помощь», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

Жертвами аварии стали два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее в этот день уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения» было возбуждено по факту смертельного ДТП. Виновнику грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Авария произошла утром 2 ноября. Автобус и грузовик смяли автомобиль такси, передает RT. Пострадал один из пассажиров автобуса, который стоял перед такси.

Водитель грузовика покинул место аварии. Его личность установлена, мужчину разыскивают. По данным «Известий», за грузовиком числится более 100 штрафов.

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