Реклама
Прямой эфир
Мир
На Украине заявили о повреждении до 45% энергетической системы страны
Мир
США заподозрили КНДР в тайных поставках в РФ боеприпасов для СВО на Украине
Мир
В Уганде подтвердили 130 случаев заражения и 43 случая смерти от Эболы
Армия
Мобилизованные из Тульской области отправились в зону СВО
Интернет
Маск заявил о планах сделать Twitter самым достоверным источником информации
Мир
Генсек ООН поприветствовал возвращение РФ в зерновую сделку
Общество
«Яндекс Такси» окажет помощь семьям погибших в ДТП на улице 1905 года
Мир
Автомобиль Елизаветы II продадут на аукционе без стартовой цены
Мир
Суд в Казани заочно арестовал украинских олигархов Коломойского и Боголюбова
Происшествия
Водителя смявшего такси грузовика в Москве задержали
Спорт
Теннисист Медведев не сумел выйти в третий круг турнира «Мастерс» в Париже
Происшествия
ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами
Сюжет:

Генсек ООН поприветствовал возвращение РФ в зерновую сделку

Офис Гутерриша: генсек ООН приветствует возвращение России в зерновую сделку
0
Фото: Global Look Press/Lev Radin
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш приветствует возобновление участия России в реализации зерновой сделки. Об этом заявили 2 ноября в офисе генсека Всемирной организации.

Туда суда: как Россия будет контролировать зерновой коридор в Черном море
Почему Москва приостановила участие в сделке и что пообещали в ООН

«Генеральный секретарь горячо приветствует объявление России о возобновлении ее участия в реализации черноморской инициативы по обеспечению безопасного судоходства для экспорта зерна, продовольствия и удобрений с Украины», — сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Представитель генсека подчеркнул, что Гутерриш благодарен дипломатическим усилиям Турции, а также координатора ООН в Совместном координационном центре Амира Абдуллы и его команды за проделанную работу «по поддержанию открытой данной важной линии продовольственного обеспечения».

Отмечается, что Гутерриш по-прежнему привержен снятию остающихся препятствий для экспорта российских продовольствия и удобрений.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, после того как Москве предоставили для этого достаточные гарантии. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению, отметили в ведомстве.

В свою очередь замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что вопрос о продлении зерновой сделки, заключенной 22 июля на 120 дней, решится в зависимости от реализации всех ее пунктов, включая российскую часть соглашения. Сейчас, по его словам, в данном вопросе наблюдается большая диспропорция. В частности, пункт по вывозу российского продовольствия и удобрений практически не реализуется. По его словам, вопрос продления договора будет рассмотрен в срок до 18 ноября.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора.

Продовольственная сделка была заключена в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022