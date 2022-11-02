Генсек ООН поприветствовал возвращение РФ в зерновую сделку

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш приветствует возобновление участия России в реализации зерновой сделки. Об этом заявили 2 ноября в офисе генсека Всемирной организации.

«Генеральный секретарь горячо приветствует объявление России о возобновлении ее участия в реализации черноморской инициативы по обеспечению безопасного судоходства для экспорта зерна, продовольствия и удобрений с Украины», — сообщил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Представитель генсека подчеркнул, что Гутерриш благодарен дипломатическим усилиям Турции, а также координатора ООН в Совместном координационном центре Амира Абдуллы и его команды за проделанную работу «по поддержанию открытой данной важной линии продовольственного обеспечения».

Отмечается, что Гутерриш по-прежнему привержен снятию остающихся препятствий для экспорта российских продовольствия и удобрений.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе, после того как Москве предоставили для этого достаточные гарантии. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению, отметили в ведомстве.

В свою очередь замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что вопрос о продлении зерновой сделки, заключенной 22 июля на 120 дней, решится в зависимости от реализации всех ее пунктов, включая российскую часть соглашения. Сейчас, по его словам, в данном вопросе наблюдается большая диспропорция. В частности, пункт по вывозу российского продовольствия и удобрений практически не реализуется. По его словам, вопрос продления договора будет рассмотрен в срок до 18 ноября.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора.

Продовольственная сделка была заключена в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.