Вышел новый трейлер второй части фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона

В Сети появился второй трейлер фильма «Аватар 2» канадского режиссера Джеймса Кэмерона.

Ролик продолжительностью 2 минуты и 29 секунд появился на канале проекта в видеохостинге YouTube 2 ноября, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Подзаголовок фильма будет звучать «Путь воды». В трейлере можно заметить, что часть событий ленты будет происходить не на суше.

Второй фильм покажет зрителю, как сложилась жизнь главных героев первой части — бывшего землянина Джейка Салли в исполнении Сэма Уорингтона и Нейтири — представительницы народа на’ви, живущего на Пандоре, которую сыграла Зои Салдана. У них четверо детей, включая приемную дочь (Сигурни Уивер).

Во второй части корпорация RDA решила возобновить добычу полезных ископаемых на отдаленной планете, из-за чего персонажам пришлось вместе с близкими бежать в сторону рифа — места, которое считается безопасным.

По сюжету, чтобы выжить и защитить друг друга, герои участвуют в постоянных битвах, отмечает «Москва 24».

В фильме также снимались Мишель Йео, Кейт Уинслет, Джемейн Клемент, Стивен Лэнг и другие, пишет REGNUM.

Премьера картины намечена на 16 декабря. Хронометраж составит 3 часа 10 минут, уточняет «Газета.Ru».

В мае 2022 года был опубликован тизер-трейлер картины «Аватар: Путь воды». Тогда сообщалось, что сюжет второго «Аватара» разворачивается спустя несколько лет после финала первой части, пишет НСН.

В июне 2020 года в Сети появился эффектный кадр со съемок второй части научно-фантастической картины «Аватар». Создатели фильма опубликовали фото, показывающее актеров в момент нахождения под водой, отмечает телеканал «Звезда». Тогда же продюсер Джон Ландау сообщил, что сюжет по большей части будет развиваться под водой.

В конце 2020 года Джеймс Кэмерон объявил о завершении съемок первой из нескольких частей продолжения блокбастера «Аватар». Режиссер отметил, что ему и его команде повезло иметь возможность продолжать съемки, несмотря на препятствия, связанные с пандемией коронавируса.