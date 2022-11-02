По платным дорогам России проехало более 187 млн автомобилей

В России за девять месяцев 2022 года система взимания платы на дорогах «Автодор» зафиксировала более 187 млн автомобилей. Об этом «Известиям» 2 ноября сообщила пресс-служба компании.

На платных участках дорог, находящихся в доверительном управлении компании «Автодор», через рамки «Свободного потока» и шлюзы пунктов взимания платы в сентябре 2022 года совершено более 23 млн проездов, сообщили специалисты.

По сравнению с результатами сентября 2021 года на участках М-4 «Дон» и М-11 «Нева» число проездов легковых автомобилей в сентябре текущего года выросло на 4–8%.

На участках Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) интенсивность движения увеличилась по отношению к сентябрю 2021 года на 16,4%. Легковых транспортный средств — на 14%, а грузовиков — на 20,8%.

31 октября госкомпания «Автодор» сообщила, что с 1 ноября на некоторых участках федеральных дорог М-11 «Нева» и М-4 «Дон» введен зимний скоростной режим: не более 110 км/ч. Изменения коснутся легковых и грузовых автомобилей массой до 3,5 т. В «Автодоре» отметили, что переход на зимний скоростной режим позволит обеспечить безопасность автомобилистов в непогоду. Такой скоростной режим будет действовать до 14 апреля 2023 года. После этой даты разрешенная скорость на этих участках вновь будет увеличена до 130 км/ч.