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РФ допускает применение ядерного оружия только в ответ на агрессию с ОМУ

МИД: Россия допускает применение ядерного оружия только в ответ на агрессию с ОМУ
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Фото: Global Look Press/Defense Ministry
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Применение ядерного оружия допускается Россией только в том случае, если против страны будет применена агрессия с использованием оружия массового уничтожения (ОМУ) или с применением обычного оружия, когда существование государства будет находится под угрозой. Об этом сказано в заявлении Москвы о предотвращении ядерной войны, опубликованном 2 ноября на сайте российского МИДа.

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«Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», — указано в сообщении.

Ранее 2 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Москва убеждена в реальности угрозы ядерного терроризма со стороны Киева. В этот же день глава МО Сергей Шойгу указал на то, что российские власти знают о попытках Киева создать «грязную бомбу» и разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию с «грязной бомбой». Минобороны России отмечало, что при подрыве радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1,5 тыс. км. Российское оборонное ведомство привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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