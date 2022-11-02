Дело возбудили после ДТП с такси и грузовиком в Москве
По факту смертельного ДТП на улице 1905 года в Москве, в результате которого грузовик раздавил машину такси, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «МВД Медиа» 2 ноября.
Жертвами аварии стали два человека — 30-летний водитель такси и его 34-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм.
Дело возбуждено по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сопряженное с оставлением места его совершения». Виновнику грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.
ДТП произошло утром 2 ноября. Автобус и грузовик смяли автомобиль такси. Помимо водителя и его пассажирки пострадал один из пассажиров автобуса, который стоял перед такси.
Водитель грузовика покинул место аварии. Его личность установлена, мужчину разыскивают. По данным «Известий», за грузовиком числится более 100 штрафов.