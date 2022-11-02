В Вологодской области высмеяли состояние отремонтированного моста

Жители Вологодской области высмеяли состояние отремонтированного моста в селе Кичменгский Городок, торжественное открытие которого состоялось 31 октября.

Вместо обновленного моста жители увидели разбитую дорогу, ямы и лужи, в то время как стоимость работ составила 17 млн бюджетных рублей. В соцсетях шутят, что этих денег хватило только на воздушные шары и красную ленточку.

В местной администрации пояснили, что ремонт подъездного пути не требовался, а теперь уже поздно: асфальтный завод приостановил работу на зиму и нужно ждать весны.

Ранее, в июне, сообщалось, что в Воронеже автобус провалился в яму, образовавшуюся на проезжей части. Никто не пострадал.