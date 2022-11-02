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К акции по снабжению жителей Донбасса хлебом присоединился новый участник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Общественный совет при Росмолодежи присоединился к акции «Народного фронта», в рамках которой организовано снабжение хлебозаводов и пекарен в пострадавших от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) городах Донбасса.

«Помогают не самые богатые люди, с нами действительно весь народ»
Замглавы исполкома Народного фронта Сергей Горбунов — о масштабах поддержки армии и жителей Донбасса в рамках проекта «Всё для Победы!»

Работа по организации снабжения хлебозаводов и пекарен ведется «Народным фронтом» с мая. Сейчас в рамках движения #МЫВМЕСТЕ к этой работе присоединяются участники общественного совета при Росмолодежи.

По инициативе председателя общественного совета при Росмолодежи, члена центрального штаба «Народного фронта», директора МДЦ «Артек» Константина Федоренко была организована отправка 20 т муки для жителей Луганска и Мариуполя. Благодаря этой поставке будет произведено 44 тыс. буханок хлеба.

Муку собрали и отправили на грузовиках со склада в Ростовской области. Из них 8 т муки было доставлено в город Мангуш Донецкой Народной Республики (ДНР), где на заводе испекли хлеб для жителей Мариуполя. А в Луганской Народной Республике (ЛНР) из 12 т муки хлеб пекли на заводе в городе Рубежное. Полученная помощь позволит ежедневно выпекать около 1600 единиц гуманитарного хлеба.

Доставить свежий хлеб до нуждающихся жителей Донбасса — пенсионеров, лежачих больных и инвалидов — помогают волонтеры «Народного фронта».

Всего в рамках акции «Народного фронта» при участии движения «Здоровое Отечество» и других партнеров раздали более 1 млн буханок хлеба жителям ДНР, ЛНР, Мариуполя, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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