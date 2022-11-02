К акции по снабжению жителей Донбасса хлебом присоединился новый участник
Общественный совет при Росмолодежи присоединился к акции «Народного фронта», в рамках которой организовано снабжение хлебозаводов и пекарен в пострадавших от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) городах Донбасса.
Работа по организации снабжения хлебозаводов и пекарен ведется «Народным фронтом» с мая. Сейчас в рамках движения #МЫВМЕСТЕ к этой работе присоединяются участники общественного совета при Росмолодежи.
По инициативе председателя общественного совета при Росмолодежи, члена центрального штаба «Народного фронта», директора МДЦ «Артек» Константина Федоренко была организована отправка 20 т муки для жителей Луганска и Мариуполя. Благодаря этой поставке будет произведено 44 тыс. буханок хлеба.
Муку собрали и отправили на грузовиках со склада в Ростовской области. Из них 8 т муки было доставлено в город Мангуш Донецкой Народной Республики (ДНР), где на заводе испекли хлеб для жителей Мариуполя. А в Луганской Народной Республике (ЛНР) из 12 т муки хлеб пекли на заводе в городе Рубежное. Полученная помощь позволит ежедневно выпекать около 1600 единиц гуманитарного хлеба.
Доставить свежий хлеб до нуждающихся жителей Донбасса — пенсионеров, лежачих больных и инвалидов — помогают волонтеры «Народного фронта».
Всего в рамках акции «Народного фронта» при участии движения «Здоровое Отечество» и других партнеров раздали более 1 млн буханок хлеба жителям ДНР, ЛНР, Мариуполя, а также Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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