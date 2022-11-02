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Стартовал основной этап Открытых киберспортивных игр – 2022

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Фото: ТАСС/Антон Вергун
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Федерация компьютерного спорта России (ФКС России) объявляет о старте основного этапа Открытых киберспортивных игр – 2022. Лучшие спортсмены и команды из отборочного этапа сразятся за выход в финал в трёх видах программы: Dota 2, CS:GO и Clash Royale.

Основной этап будет проходить в онлайн-формате и состоять из двух стадий: групповой и плей-офф. В рамках групповой стадии определятся 16 лучших команд/участников, которые пройдут в плей-офф. Стадия плей-офф будет проходить до определения четырех лучших команд/участников.

Матчи групповой стадии пройдут 5–6 и 12–13 ноября. Первые игры в группах стартуют в 12:00 мск. Стадия плей-офф пройдет 19-20 и 26-27 ноября. Более детальное расписание будет подготовлено по окончании жеребьевки.

Победители основного этапа турнира будут приглашены на масштабный LAN-финал, который состоится в декабре. Там они поборются за призовой фонд в 3,5 млн рублей и звание чемпионов.

За ходом турнира можно следить на его официальном сайте, а также в социальных сетях ФКС России во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и в Rutube.

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