Аналитик оценил планы РФ и Ирана подписать соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Подписание РФ и Ираном соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) снимет барьеры, существующие на пути развития двусторонней торговли, в том числе и с третьими странами. Об этом рассказал «Известиям» 2 ноября финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Эксперт также отметил, что Россия и Иран видят возможности для реализации совместных проектов, в том числе в области машиностроения, автомобилестроения и авиастроения.

«Эта новость (о планируемом соглашении. — Ред.) последовала за сообщениями о том, что Иран и Россия продолжат проработку деталей своего соглашения о поставках нефти и газа, которое, как ожидается, будет подписано к концу этого года. Своп-сделка может включать 5 млн т нефти и 10 млрд куб. м газа в год, по крайней мере, на первом этапе соглашения», — сказал Сагалаев.

По словам аналитика, зона свободной торговли с ЕАЭС расширит возможность иранским компаниям получать необходимые комплектующие для совместных проектов с Россией.

Также эксперт подчеркнул, что сделка с Ираном в отношении поставок нефти и газа и судостроительных проектов даст РФ больше свободы действий, когда дело доходит до поставок подпадающих под санкции товаров, которые в противном случае подлежали бы прямому запрету или ценовым ограничениям.

«Россия надеется найти больше сбыта своей нефти и газа, когда вступят в силу санкции против нее. На этом фоне «Газпром» ранее подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, предполагающий многомиллиардные инвестиции в иранский нефтегазовый сектор», — напомнил он.

Как рассказал аналитик, в этом году товарооборот между двумя странами увеличился на 36,4%, достигнув $3,3 млрд.

«По итогам 2022 года страны могут достичь рекорда по объему взаимной торговли — $4 млрд. По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году объем взаимной торговли России с Ираном по сравнению с 2020 годом вырос на 81,4%», — уточнил Сагалаев.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак на пресс-конференции по итогам заседания российско-иранской межправительственной комиссии сообщил, что Россия и Иран договорились о подписании в ближайшее время соглашения о ЗСТ с ЕАЭС.

Ранее, 27 октября, посол Ирана в Москве Казем Джалали отметил готовность Тегерана стать воротами для соединения России со странами Ближнего Востока и Африки. Он указал на необходимость развития транспортных коридоров и транзитных маршрутов.