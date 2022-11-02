В Москве до 2026 года построят порядка 50 пешеходных переходов

Порядка 50 пешеходных переходов построят в Москве до 2026 года. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время уже строятся четыре перехода через МЦД на Дмитровском шоссе в районе д. 29, д. 5 и д. 7, корп. 2, 1-го Тушинского проезда, вл. 19, на пересечении улиц Полоцкой и Гвардейской, а также через Лермонтовский проспект в районе д. 2, корп. 1.

Также ведется проектирование 12 пешеходных переходов и разработка для них градостроительной документации. Пять из них будут предназначены для перехода через пути МЦД, уточняет сайт kp.ru.

Отмечается, что планируется строительство двух пешеходных переходов через Северный дублер Кутузовского проспекта и через железнодорожные пути смоленского направления МЖД, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, один переход будет соединять многофункциональный терминальный комплекс на участке 11 московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» и общественную зону для пассажиров транспортно-пересадочного узла и посетителей «Москва-Сити».

Также планируется, что пешеходные мосты соединят Госпитальную и Рубцовскую набережные, а также Болотную и Крымскую набережные, сообщает сайт aif.ru. Запланировано строительство пешеходного моста через Нагатинский затон.

Решение о строительстве пешеходных переходов принял мэр Москвы Сергей Собянин после того, как увеличилась интенсивность движения железнодорожных составов в связи с запуском МЦД, пишет НСН.

Ранее 2 ноября в минтрансе Московской области сообщили, что монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода завершился вблизи деревни Носово. Работы велись в рамках реконструкции Лобненского шоссе, открытие участка запланировано на декабрь, отмечает телеканал «360».

11 сентября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более 30 км дорог построили в Москве с начала года.

8 сентября президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению в Московской, Свердловской и Челябинской областях. В том числе на территории Московской области ввели в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 Москва – Казань.