Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от попыток провокаций с ОМУ
Происшествия
ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами
Мир
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Общество
В Москве до 2026 года построят порядка 50 пешеходных переходов
Происшествия
Дело возбудили после ДТП с такси и грузовиком в Москве
Мир
РФ допускает применение ядерного оружия только в ответ на агрессию с ОМУ
Мир
Путин заявил о готовности РФ бесплатно поставить зерно в беднейшие страны в случае выхода из сделки
Общество
Жители Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС
Общество
Напавший с ножом на школу в Рыбинске мужчина был неоднократно судим
Армия
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на орбиту
Общество
Депутат Госдумы Таймазов посетил с гуманитарной миссией Донбасс
Мир
Захарова заявила о желании Кишинева «демонтировать» отношения России и Молдавии

В Москве до 2026 года построят порядка 50 пешеходных переходов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 50 пешеходных переходов построят в Москве до 2026 года. Об этом в среду, 2 ноября, рассказал глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Зеленое наваждение: как бюджетно благоустроить парк
В российских регионах гражданам пытаются привить ответственность за городские территории

По его словам, в настоящее время уже строятся четыре перехода через МЦД на Дмитровском шоссе в районе д. 29, д. 5 и д. 7, корп. 2, 1-го Тушинского проезда, вл. 19, на пересечении улиц Полоцкой и Гвардейской, а также через Лермонтовский проспект в районе д. 2, корп. 1.

Также ведется проектирование 12 пешеходных переходов и разработка для них градостроительной документации. Пять из них будут предназначены для перехода через пути МЦД, уточняет сайт kp.ru.

Отмечается, что планируется строительство двух пешеходных переходов через Северный дублер Кутузовского проспекта и через железнодорожные пути смоленского направления МЖД, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, один переход будет соединять многофункциональный терминальный комплекс на участке 11 московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» и общественную зону для пассажиров транспортно-пересадочного узла и посетителей «Москва-Сити».

Также планируется, что пешеходные мосты соединят Госпитальную и Рубцовскую набережные, а также Болотную и Крымскую набережные, сообщает сайт aif.ru. Запланировано строительство пешеходного моста через Нагатинский затон.

Решение о строительстве пешеходных переходов принял мэр Москвы Сергей Собянин после того, как увеличилась интенсивность движения железнодорожных составов в связи с запуском МЦД, пишет НСН.

Ранее 2 ноября в минтрансе Московской области сообщили, что монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода завершился вблизи деревни Носово. Работы велись в рамках реконструкции Лобненского шоссе, открытие участка запланировано на декабрь, отмечает телеканал «360».

11 сентября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что более 30 км дорог построили в Москве с начала года.

8 сентября президент России Владимир Путин дал старт автомобильному движению в Московской, Свердловской и Челябинской областях. В том числе на территории Московской области ввели в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 Москва – Казань.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022