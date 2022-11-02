Собчак получила предупреждение от антимонопольной службы за рекламу вина

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак получила предупреждение от Московского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России за рекламу вина в видео на YouTube-канале «Осторожно: Собчак». Об этом в ведомстве сообщили «Известиям» 2 ноября.

«В июне по заявлениям граждан данная реклама была признана незаконной из-за нарушения пункта 8 ч. 2 ст. 21 «Закона о рекламе». За допущенное нарушение в отношении владельца YouTube-канала вынесено постановление о назначении предупреждения», — говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что распространение рекламы было прекращено.

Ранее, 26 октября, стало известно, что Собчак покинула РФ. В ее загородном доме в Московской области прошел обыск, а ее коммерческого директора Кирилла Суханова арестовали по делу о вымогательстве. Изначально сообщалось, что Собчак проходит по этому делу подозреваемой. 28 октября стало известно, что ей изменили статус на свидетеля.

2 ноября мать журналистки сенатор Людмила Нарусова рассказала, что Собчак скоро вернется в Россию.