В Великобритании сожгут чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс

Чучело бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс сожгут на костре 5 ноября, во время празднования Ночи Гая Фокса в британском городе Эденбридж. Об этом 2 ноября сообщил ITV.

«Бывший премьер-министр Лиз Трасс была представлена ​​​​как знаменитость на вечере костра в Эденбридже в этом году. Всемирно известное событие в Кенте уже более 20 лет подшучивает над знаменитостями. <…> 11-метровая гигантская фигура была установлена в индустриальном парке Breezehurst Farm в преддверии празднования костра в субботу, где она сгорит вместе с изображением Гая Фокса», — сообщает телеканал.

Известно, что на мероприятии ожидается около 10 тыс. человек, которые приедут из Лондона, Суррея, Сассекса и Кента. Отмечается, что фестиваль пройдет впервые с 2019 года, так как в предыдущие годы он отменялся из-за пандемии COVID-19.

Ранее, 30 октября, сообщалось о том, что Букингемский дворец посоветует экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс не предоставлять длинный наградной список после ее «короткого и катастрофичного» пребывания на посту. В Британии уходящий со своего поста премьер-министр по традиции просит у монарха даровать выбранным им людям титулы, в том числе пэрство.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера 20 октября. В должности она продержалась 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. На ее место 24 октября был назначен экс-глава минфина Риши Сунак.