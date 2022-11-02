Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от попыток провокаций с ОМУ
Происшествия
ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами
Мир
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Общество
В Москве до 2026 года построят порядка 50 пешеходных переходов
Происшествия
Дело возбудили после ДТП с такси и грузовиком в Москве
Мир
РФ допускает применение ядерного оружия только в ответ на агрессию с ОМУ
Мир
Путин заявил о готовности РФ бесплатно поставить зерно в беднейшие страны в случае выхода из сделки
Общество
Жители Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС
Общество
Напавший с ножом на школу в Рыбинске мужчина был неоднократно судим
Армия
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на орбиту
Общество
Депутат Госдумы Таймазов посетил с гуманитарной миссией Донбасс
Мир
Захарова заявила о желании Кишинева «демонтировать» отношения России и Молдавии

В Великобритании сожгут чучело экс-премьер-министра Лиз Трасс

0
Фото: REUTERS/Hannah McKay
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чучело бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс сожгут на костре 5 ноября, во время празднования Ночи Гая Фокса в британском городе Эденбридж. Об этом 2 ноября сообщил ITV.

Завтра премьера: что не так с Риши Сунаком
Почему Великобританию может ждать передел собственности

«Бывший премьер-министр Лиз Трасс была представлена ​​​​как знаменитость на вечере костра в Эденбридже в этом году. Всемирно известное событие в Кенте уже более 20 лет подшучивает над знаменитостями. <…> 11-метровая гигантская фигура была установлена в индустриальном парке Breezehurst Farm в преддверии празднования костра в субботу, где она сгорит вместе с изображением Гая Фокса», — сообщает телеканал.

Известно, что на мероприятии ожидается около 10 тыс. человек, которые приедут из Лондона, Суррея, Сассекса и Кента. Отмечается, что фестиваль пройдет впервые с 2019 года, так как в предыдущие годы он отменялся из-за пандемии COVID-19.

Ранее, 30 октября, сообщалось о том, что Букингемский дворец посоветует экс-премьеру Великобритании Лиз Трасс не предоставлять длинный наградной список после ее «короткого и катастрофичного» пребывания на посту. В Британии уходящий со своего поста премьер-министр по традиции просит у монарха даровать выбранным им людям титулы, в том числе пэрство.

Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьера 20 октября. В должности она продержалась 44 дня. За это время ее рейтинг упал до рекордных 15% из-за экономической политики. На ее место 24 октября был назначен экс-глава минфина Риши Сунак.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022