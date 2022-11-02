В Подмосковье рассказали о расписании автобусов и электричек 4 ноября

В Московской области изменится расписание автобусов и электричек в День народного единства. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщается на сайте регионального министерства транспорта.

Так, 4 ноября общественный транспорт в регионе будут работать по расписанию выходных. 5 и 6 ноября электрички и автобусы будут ходить по штатному времени субботы и воскресенья.

Все дни на маршрутах будут работать 7 тыс. автобусов. Электрички 3 ноября будут ходить по расписанию пятницы, а 4 и 5 ноября — по расписанию субботы. Дополнительные точечные корректировки внесены в график движения некоторых поездов, отмечает телеканал «360».

Тарифы на проезд в некоторых экспрессах ЦППК с предоставлением мест будут оптимизированы с 3 по 7 ноября. Стоимость может как увеличиться, так и уменьшиться.

Отмечается, что на всей транспортной сети Московской области усилены меры безопасности. В региональном Минтрансе попросили пассажиров заранее планировать поездки и уточнять актуальное расписание, которое доступно на официальных сайтах перевозчиков.

«Городская ферма» на ВДНХ в Москве проведет специальную программу в честь Дня народного единства. Москвичей и гостей столицы приглашают познакомиться с фермерской и кулинарной культурой регионов России и отдать дань традициям — в программе запланированы народные гуляния со старинными играми, а также мастер-классы по приготовлению региональных блюд и дегустация фермерской продукции, отмечает агентство городских новостей «Москва».

1 ноября ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о погоде в Центральной России в ноябрьские праздники. Так, ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью составит от 0 до –5 градусов, днем — от 0 до +5 градусов, пишет RT. 6 ноября появится вероятность небольших осадков. Ветер будет слабым в течение всех праздничных дней.

Ранее эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева напомнила о длинных выходных в начале ноября. По ее словам, государственный праздник — День народного единства — выпадает на пятницу, 4 ноября, пишет НСН. Поскольку в производственном календаре он отмечен как выходной, то работать россияне будут по 3 ноября, а отдыхать — с 4 по 6 ноября.