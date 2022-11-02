Захарова заявила о желании Кишинева «демонтировать» отношения России и Молдавии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 2 ноября заявила, что решение молдавских властей о высылке российского дипломата — очередное подтверждение курса Кишинева на демонтаж сотрудничества двух стран.

Она отметила, что Кишинев так поступает с подачи западных партнеров.

«Данный недружественный шаг является элементом активной антироссийской кампании, развернутой прозападными политистеблишментом и средствами массовой информации Молдавии», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

По ее словам, подобными действиями Кишинев пытается отвлечь внимание сограждан от ситуации в стране.

«Прискорбно, что в жертву конъюнктурным целям и стремлению угодить Западу молдавские власти приносят традиционно дружественные отношения между нашими близкими странами», — добавила Захарова.

31 октября Молдавия приняла решение выдворить российского дипломата.

Объявление о выдворении сотрудника последовало после инцидента с падением фрагмента ракеты на территории Молдавии. В МИДе пояснили, что атаки по Украине якобы наращивают риски безопасности страны.

Сбитая 31 октября системами противовоздушной обороны Украины ракета упала на севере Молдавии. Погибших нет. Повреждено несколько домов села Наславча, в оконных рамах выбиты стекла.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».