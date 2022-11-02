Депутат Госдумы Таймазов посетил с гуманитарной миссией Донбасс

Российский политик, депутат Госдумы Артур Таймазов посетил Донбасс с гуманитарной миссией.

В ходе поездки Таймазов встретился с военнослужащими батальона «Алания», а также с другими подразделениями, находящимися в регионе и принимающими участие в специальной военной операции.

Российские военные получили от депутата 15 тыс. комплектов термобелья, письма солдатам, бензиновые электрогенераторы, тепловизоры и квадрокоптеры.

«Я от имени всего батальона благодарю, потому что этот ночной квадрокоптер, один, может решать много задач», — сказал депутату один из военнослужащих.

Как признался политик, он приехал в Донбасс проведать в первую очередь земляков и в целом российских военных. Он выразил надежду, что предоставленная им гуманитарная помощь поможет военнослужащим.

1 ноября сообщалось, что союз операторов наружной рекламы при поддержке Минобороны РФ, Центрального спортивного клуба Армии и «Общероссийского народного фронта» провел вторую масштабную акцию помощи «Щит добра» в рамках проекта «Всё для Победы».

По итогам было собрано 50 т гуманитарной помощи. Ее в несколько этапов отвезут Мариуполь на грузовых автомобилях.

В тот же день благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным банком «Россия» совместно с активистами «Общероссийского народного фронта», отправил партию медоборудования в ДНР и ЛНР.

28 октября корреспондент «Известий» Егор Килдибеков сообщил, что гуманитарную помощь доставили в город Стаханов ЛНР. К жителям приехали несколько фур с необходимым для них грузом. Гуманитарную помощь доставила компания «Лига героев».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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