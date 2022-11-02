Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от попыток провокаций с ОМУ
Происшествия
ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами
Мир
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Общество
В Москве до 2026 года построят порядка 50 пешеходных переходов
Происшествия
Дело возбудили после ДТП с такси и грузовиком в Москве
Мир
РФ допускает применение ядерного оружия только в ответ на агрессию с ОМУ
Мир
Путин заявил о готовности РФ бесплатно поставить зерно в беднейшие страны в случае выхода из сделки
Общество
Жители Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС
Общество
Напавший с ножом на школу в Рыбинске мужчина был неоднократно судим
Армия
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на орбиту
Общество
Депутат Госдумы Таймазов посетил с гуманитарной миссией Донбасс
Мир
Захарова заявила о желании Кишинева «демонтировать» отношения России и Молдавии
Сюжет:

Депутат Госдумы Таймазов посетил с гуманитарной миссией Донбасс

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский политик, депутат Госдумы Артур Таймазов посетил Донбасс с гуманитарной миссией.

В ходе поездки Таймазов встретился с военнослужащими батальона «Алания», а также с другими подразделениями, находящимися в регионе и принимающими участие в специальной военной операции.

Вне боя: как живут бойцы на фронте в Донбассе
Спецпроект «Известий» о том, как организован быт участников спецоперации

Российские военные получили от депутата 15 тыс. комплектов термобелья, письма солдатам, бензиновые электрогенераторы, тепловизоры и квадрокоптеры.

«Я от имени всего батальона благодарю, потому что этот ночной квадрокоптер, один, может решать много задач», — сказал депутату один из военнослужащих.

Как признался политик, он приехал в Донбасс проведать в первую очередь земляков и в целом российских военных. Он выразил надежду, что предоставленная им гуманитарная помощь поможет военнослужащим.

1 ноября сообщалось, что союз операторов наружной рекламы при поддержке Минобороны РФ, Центрального спортивного клуба Армии и «Общероссийского народного фронта» провел вторую масштабную акцию помощи «Щит добра» в рамках проекта «Всё для Победы».

По итогам было собрано 50 т гуманитарной помощи. Ее в несколько этапов отвезут Мариуполь на грузовых автомобилях.

В тот же день благотворительный фонд помощи детям Донбасса, созданный Акционерным банком «Россия» совместно с активистами «Общероссийского народного фронта», отправил партию медоборудования в ДНР и ЛНР.

28 октября корреспондент «Известий» Егор Килдибеков сообщил, что гуманитарную помощь доставили в город Стаханов ЛНР. К жителям приехали несколько фур с необходимым для них грузом. Гуманитарную помощь доставила компания «Лига героев».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022