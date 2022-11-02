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Профессор ГУУ указала на возможность России контролировать зерновой коридор

Профессор ГУУ Сорокина: возвращение России в зерновую сделку позволит обеспечить контроль зернового коридора
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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Возвращение России в зерновую сделку позволит обеспечить контроль зернового коридора. Об этом 2 ноября «Известиям» сообщила д.э.н., профессор кафедры Мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Галина Сорокина.

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Она отметила, что Россия должна была обратить внимание мировой общественности на недопустимость атаки на корабли, обеспечивающие безопасность зернового коридора.

«Россия, претендуя на роль одного из значимых центров мироустройства, берет на себя и обязательство по содействию беднейшим странам в снижении социальных проблем. Она не может стать причиной срыва обеспечения беднейших стран хлебом. Именно поэтому России важно было сохранить свое участие и контроль зерновой сделки, обозначив свою позицию», — сказала Сорокина.

Эксперт подчеркнула, что Москва сможет, с одной стороны, обеспечить контроль зернового коридора с усилением своего влияния, с другой — снизить репутационные риски шантажа возобновления сделки без России.

Депутат Великого национального собрания (парламента) Турции Озтюрк Йылмаз, в свою очередь, заявил «Известиям», что реанимация сделки — это положительное развитие, которое еще раз доказало роль Анкары как ведущего посредника между Москвой и Киевом. По его словам, сразу после сообщения РФ о выходе из сделки 29 октября Турция предприняла большие дипломатические усилия.

«Думаю, что восстановление сделки сейчас — беспроигрышный вариант для всех сторон. Ожидания международного сообщества заключаются в том, что все участники соберутся вместе, чтобы открыть путь уже подписанному соглашению. Я думаю, что это позитивное и конструктивное развитие. И мы все должны поддержать транзит этого зерна с помощью России», — сказал он.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе. В ведомстве указали, что Москве предоставили достаточные гарантии по продуктовой сделке. Украина, в частности, заверила, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Сенатор Совфеда Сергей Цеков заявил, что гарантиям Киева сложно верить, но важно участие России в зерновой сделке.

Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке 29 октября после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе. В Минобороны РФ тогда подчеркнули, что Киев совершил атаку на корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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