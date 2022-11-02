В Эстонии призвали жителей страны начать экономить на еде

В Эстонии рекомендовали жителям страны ограничить рацион питания, снизив затраты на продукты. Об этом сообщила 2 ноября эстонская газета Postimees со ссылкой на выпущенные институтом развития здоровья республики рекомендации о правильном питании.

«Согласно рекомендациям института, в целях экономии средств жителям страны нужно готовить самостоятельно, как можно реже покупать консервы, полуфабрикаты, готовые продукты. Каша должна быть на столе хотя бы раз в день. Каша на завтрак выйдет дешевле бутербродов», — говорится в сообщении.

В институте также призвали эстонцев ограничить употребление сладкого, указав, что эти продукты имеют низкую пищевую ценность, да и к тому же выросли в цене.

Соки и нектары посоветовали заменить на воду. Однако если же для кого-то это представляется сложным, то институт предложил разбавлять в целях экономии сок водой.

«Если самостоятельно разбавить дома покупной сок, то можно получить из одного литра примерно до 15 л напитка», — говорится в сообщении.

31 октября аналитик «КСП Капитал Управление активами» Михаил Беспалов рассказал «Известиям», что инфляция в еврозоне в октябре установила новый рекорд.

Так, по предварительным данным портала национального телерадиовещания ERR, по итогам октября инфляция в Эстонии превысила 22% в годовом исчислении.

19 октября начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский рассказал «Известиям», что удержание годовой инфляции в ближайшие месяцы на уровне около 9–10% для Евросоюза уже будет считаться определенным успехом.

Еще в апреле президент России Владимир Путин заявил, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Москвой, а также от части российских энергоресурсов нанес удар по экономике государств, где поднимаются цены и инфляция зашкаливает.