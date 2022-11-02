Медведев назвал задержанных в Уфе за теракты студентов отморозками

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 2 ноября назвал иностранных студентов, задержанных в Уфе за серию терактов на объектах РЖД, отморозками и уродами.

«На территории России начали действовать разнообразные жовто-блакитные диверсанты. Молодые иностранные студенты, совсем недавно достигшие совершеннолетия, вывели из строя несколько железнодорожных объектов в Уфе. Мол, из-за того, что не согласны с политикой нашей страны. То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Медведев напомнил, что во время Великой Отечественной войны саботажников, которые по приказу врага вели подрывные работы в тылу, расстреливали.

Он также допустил возвращение смертной казни в России. Политик указал, что смертная казнь существует в ряде ядерных держав, но не в РФ, и добавил, что эту ситуацию можно исправить.

«Еще раз подчеркну: и в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России. Это вопрос выбора средств защиты интересов наших людей, государства и общества», — сказал он.

В этот день были задержаны два студента из Уфы, которые провели несколько атак и диверсий на объектах РЖД. Ими оказались 18-летние Фаррухжон З. и Эмин С. В отношении задержанных возбуждено несколько уголовных дел по ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт». Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

В конце октября первый заместитель генерального директора РЖД Вадим Михайлов рассказал «Известиям», что РЖД в разы увеличат расходы на транспортную безопасность. Точную сумму он не назвал.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил усилить меры безопасности на энергетических и транспортных объектах РФ. На заседании глав делегаций органов безопасности и спецслужб стран СНГ он отметил, что взрыв на Крымском мосту, попытки диверсии на Курской АЭС и ряд других инцидентов показывают, что повышенные меры безопасности должны быть приняты в отношении критически важных объектов транспортной и энергетической структур.