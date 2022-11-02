В 2022 году россияне стали гораздо чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах

Россияне стали чаще покупать автозапчасти на маркетплейсах. Продажи на некоторых торговых площадках выросли в два-три раза. Наиболее популярные товары среди автолюбителей — различные расходники: фильтры, свечи, запчасти для тормозных систем и света. Однако эксперты считают, что шанс получить бракованную деталь на маркетплейсе выше, чем в специализированном магазине. Как правило, при онлайн-покупке у человека нет возможности проверить товар на месте, а процесс возврата усложняется, передает телеканал «Известия». Кроме того, нередко площадках продают б/у запчасти. Также специалисты напомнили, что некоторые автосалоны отказываются работать с чужими комплектующими или повышают стоимость ремонта на 10–15%.

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